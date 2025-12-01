به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،آئین بزرگداشت شهدای دانشجو با حضور مسئولان، اساتید، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از دانشجویان، به همت بسیج دانشجویی پردیس آیت‌الله کمالوند دانشگاه فرهنگیان لرستان برگزار شد.

مهتاب چنگایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان لرستان در این مراسم شهدا را چراغ هدایت و الگوی پایدار برای نسل جوان دانست و بر ضرورت پاسداشت میراث معنوی آنان تأکید کرد.

سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان نیز بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و تقویت هویت انقلابی نسل جوان تأکید کرد.