به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، میرزاکوچک جنگلی ، سردار بزرگ نهضتی که گیلان را به پایگاه مبارزات علیه دشمن داخلی و خارجی تبدیل کرد.

میرزا کوچک جنگلی معروف به یونس استاد سرایی سال ۱۲۵۹ در محله استاد سرا رشت چشم به جهان گشود و این رهبر نهضت جنگل ۱۱ آذر سال ۱۳۰۰ در کوهستان‌های ماسال به شهادت رسید.

فردا ۱۱ آذر سالروز شهادت سرداری از تبار گیلان است که مینیاتوری از نظام اسلامی را بیش از یک قرن پیش ، در گیلان تاسیس کرد.