خبر هایی از اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور تا آموزش پیش گیری از تب برفکی دام به دهیاران را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.

خبر‌های کوتاه گلستان ،دوشنبه ۱۰ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ۴۵ دانش آموز پسر آزادشهر و ۵۰ دانش آموز رامیانی در قالب کاروان راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس راهی جنوب کشور شدند.

محمد حسین وطن دوست نونهال گرگانی که در مسابقه محاسبات ذهنی با چرتکه با حضور ۲۱ کشور به میزبانی امارات مدال طلا کسب کرد با استقبال مسئولان به استان بازگشت.

دهیاران کردکوی در جلسه‌ای با کارشناسان دامپزشکی و جهاد کشاورزی به میزبانی روستای سرکلاته راه‌های پیشگیری از بروز بیماری‌های ویروسی دامی مانند تب برفکی را فراگرفتند.

رئیس اداره منابع طبیعی کلاله با تاکید بر تقویت اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی گفت: پیگیر ادامه ساخت پایگاه اطفاء حریق در شرق گلستان هستیم.

کاروان ۱۵۰ نفره زائران عراقی که پیاده از کربلا عازم مشهد مقدس هستند به آزادشهر رسیدند.