معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد: از وزیر راه و شهرسازی برای آغاز عملیات اجرایی آزادراه نطنزـ یزد ـ سیرجان، قطعه اردکان ـ مهریز دعوت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جلسهای با حضور نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و مدیران حوزه راه استان، بر اجرای کامل مصوبات و آغاز طرحهای کلیدی حوزه حملونقل تأکید شد.
در این نشست، علاوه بر نهایی شدن تفاهمنامه آزادراه نطنز–یزد–سیرجان، قطعه اردکان–مهریز، بر تسریع در اجرای طرحهای از جمله جاده بهاباد–دربند، ایستگاه راهآهن ابرکوه، جاده هرات–هرابرجان، باند دوم جاده یزد–طبس، کمربند شرقی یزد و خروج ریل باری از شهر یزد، جاده اردکان–چوپانان، بزرگراه تفت–ابرکوه–سورمق و سایر مصوبات سفر، همراه با برنامه زمانبندی مشخص، تأکید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از نقش مؤثر آنان در نهایی شدن تفاهمنامه آزادراه نطنز–یزد–سیرجان، قطعه اردکان–مهریز تقدیر و تشکر کرد.
طلائیمقدم افزود: با توجه به نهایی شدن تفاهمنامه، استاندار یزد رسماً از وزیر راه و شهرسازی برای حضور در استان و آغاز عملیات اجرایی آزادراه نطنز–یزد–سیرجان در قطعه اردکان–مهریز دعوت کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که بهزودی با حضور مقامات ملی، عملیات اجرایی این طرح مهم به صورت رسمی آغاز شود.