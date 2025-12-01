به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، با اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور یادواره آزاد سازی خرمشهر از ۲۷ تا ۳۰ آذر ماه برگزار خواهد شد و طبق برنامه ملوان بندرانزلی باید روز شنبه ۲۹ آذر در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف تیم مس شهر بابک برود.

ملوانی‌ها نائب قهرمان فصل گذشته مسابقات جام حذفی تنها نماینده استان گیلان در این رقابت‌ها هستند.