از کشاورزان و تولیدکنندگان برتر فارس که فعالیت و عملکردشان مبتنی بر پژوهش و فناوری است ، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس گفت: تولید کنندگان و کشاورزان استان فارس با بهره‌گیری از علوم و فنون نوین توانسته اند علاوه بر تولید و کشت بذرهای جدید با عملکرد و بازدهی بالا ،نشا و نهال‌هایی با کیفیت را تولید کنند

مرادی افزود: ۱۰۶ محقق معین با کشاورزان و تولید کنندگان به طور مستقیم در ارتباط هستند و عملکرد و چالش‌های پیش روی آنها را مانند تغییر اقلیم ، خشکسالی و شور شدن منابع آب و خاک را بررسی می‌کنند تا محصولاتی با کیفیت، تولید و امنیت غذایی جامعه حفظ شود.

رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بیان داشت: در جشنواره پژوهشگران و کشاورزان برتر استان فارس از ۱۲ نفر از تولید کنندگان و کشاورزان برتر تجلیل شد .

در پایان همایش هم از دستگاه سمپاش نواری و دستگاه ارتقا یافته هوشمندسازی مصرف آب و کود رونمایی شد.