پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی از واریز مرحله پنجم تسهیلات قرضالحسنه مستمریبگیران سازمان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قائم موهبتی اعلام کرد: در مرحله پنجم برای ۴۰ هزار نفر در سراسر کشور که پیشتر پیامک تأییدیه را از سرشماره بانک رفاه دریافت کرده بودند، وام قرضالحسنه توسط این بانک واریز شد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری، بیش از ۱۹۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر واجد شرایط، تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی را دریافت کردهاند، بیان کرد: با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات برای سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده است.
موهبتی ادامه داد: سقف تسهیلات قرضالحسنه در سال ۱۴۰۴ از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی نیز ۴ درصد سالانه و بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق مستمریبگیران عزیز کسر میشود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط موردنیاز برای ثبتنام وام بازنشستگان اضافه کرد: دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط دریافت تسهیلات است.