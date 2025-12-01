به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت حیدریه گفت: در دو مراسم‌ جداگانه و با حضور مدیران اجرایی شهرستان و مسئولین محلی، طرح پارک روستایی در روستای دافی با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

مجتبی شجاعی افزود: از یک دستگاه بیل بکهو برای دهیاری روستای دافی به ارزش ۳ میلیارد تومان و همچنین یک دستگاه خودروی پیشرفته آتش‌نشانی یوجین با ظرفیت ۱۱ تُن آب همراه با تجهیزات مدرن اطفای حریق در پایگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر کدکن رونمایی شد.