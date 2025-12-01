رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: فردا سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، طرح زوج‌وفرد از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ از در منازل اجرا می‌شود و تردد کامیون‌ها به جز حاملان اقلام ضروری ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران فردا سه شنبه یازدهم آذرماه، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه از در منازل در تهران اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودرو‌های دودزا نیز اقدام می‌کند؛ و صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: این ممنوعیت شامل خودرو‌های برقی و هیبریدی نیست.