به گزاش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان همکاری اقتصادی اکو با حضور دبیرکل این نهاد منطقه‌ای، جمعی از مسئولان ایرانی و نمایندگان کشور‌های عضو، امروز در تهران برگزار شد.

در این مراسم، دبیرکل اکو با اشاره به مسیر رو به رشد همکاری‌های منطقه‌ای، گفت: «کشورهای عضو تمایل عمیق و فزاینده‌ای به ایجاد ارتباطات مدرن، سبز و دیجیتال در منطقه دارند و این روند می‌تواند آینده اقتصادی منطقه را متحول کند.»

وی با بیان اینکه تدوین نقشه‌ راه پنج‌ساله همکاری در حوزه معدنی و نیز طرح ابتکاری بهره‌وری منابع اقتصادی از موضوعات مهم در دستور کار اکوست، افزود: «این برنامه‌ها به‌طور مستقیم بر توسعه اقتصادی کشورهای عضو تأثیر خواهد گذاشت.»

اسد مجید خان، همچنین تعاملات بین‌المللی این سازمان را رو به گسترش توصیف کرد و گفت: «اکو در مسیر تعاملات بین‌المللی، همکاری‌های سازنده‌ای با طیف گسترده‌ای از شرکای منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرده است. هر میزان اتصال میان منطقه بیشتر شود، منافع ملموس‌تری نصیب کشورهای عضو خواهد شد.»

او با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای تقویت جایگاه و نقش‌آفرینی در عرصه منطقه‌ای و جهانی تصریح کرد: «تلاش‌های گسترده‌ای برای تثبیت جایگاه اکو در حال انجام است و اکنون در مرحله تدوین سند اهداف راهبردی همکاری اقتصادی ۲۰۳۵ هستیم؛ سندی که چشم‌انداز جدیدی برای مسیر آینده سازمان ترسیم می‌کند.»

سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک کشورهای عضو، گفت: «کشورهای عضو اکو در حوزه فرهنگ و تاریخ هیچ مرزی با یکدیگر ندارند و نماد این پیوستگی در آیین‌های مشترک از جمله نوروز مشاهده می‌شود.»

وی افزود: «کشورهای منطقه از ابتدا اشتراکات تمدنی گسترده‌ای داشته‌اند و این سرمایه تمدنی می‌تواند مبنای توسعه همکاری‌های نوین قرار گیرد.»

وزیر میراث فرهنگی ابراز امیدواری کرد: «با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی مشترک، بتوانیم ارتباطات میان ملت‌ها و دولت‌های عضو را افزایش دهیم؛ به‌گونه‌ای که مردم منطقه بتوانند به‌راحتی به کشورهای همسایه سفر کنند و سرمایه‌گذاران نیز با سهولت بیشتری فعالیت اقتصادی مشترک انجام دهند.»