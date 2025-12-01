پخش زنده
بر اساس تصمیم و رای ستاد بحران شهرستانهای اهر و سراب، با توجه به گسترش سرماخوردگی در بین دانش آموزان در ایام اخیر مدارس تعطیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ستاد بحران شهرستانهای اهر و سراب اعلام کردند: با توجه به گسترش سرماخوردگی در بین دانش آموزان اهر و سراب در ایام اخیر، بدینوسیله به استحضار میرساند مدارس شهرستان (شهری و روستایی) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ماه به صورت غیرحضوری و کلاسها در بستر شبکه شاد برگزار خواهد شد.
مقتضی است والدین گرامی با رعایت اصول بهداشتی در منزل، مراقبتهای لازم را به عمل آورند تا در هفته آتی دانش آموزان عزیز در سلامت کامل در سرکلاسهای درس حضور یابند.