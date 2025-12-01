طرح ملی تشدید نظارت بر رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تا ۳۰ آذرماه در استان یزد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: در این طرح، اولویت نظارت بر مراکز آموزشی، خوابگاه‌ها، مراکز تجمعی و واحد‌های تهیه و توزیع غذاست؛ گرچه سایر واحد‌های عرضه مواد غذایی نیز در این مدت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

دکتر شریفی افزود: برای اجرای این برنامه، ۱۰۶ تیم بهداشتی در سراسر استان سازماندهی شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از دو هزار و ۱۰۰ واحد تهیه و توزیع مواد غذایی مورد بازرسی قرار گیرند.

وی ادامه داد: بخشی از این بازدید‌ها به صورت مشترک با حضور نمایندگان اتاق اصناف، سازمان دامپزشکی و تعزیرات حکومتی انجام می‌شود و با تخلفات بهداشتی، عرضه مواد غذایی فاقد مشخصات و واحد‌های بدون مجوز بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مسئول واحد سلامت محیط مرکز بهداشت استان نیز با اشاره به پوشش کامل نظارتی در سطح استان اظهار داشت: در این طرح، تمام رستوران‌ها و واحد‌های اغذیه در استان به طور همزمان تحت نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند و هیچ واحدی از این فرایند مستثنی نیست.

امیریان توصیه کرد: شهروندان فقط از مراکزی خرید کنند که دارای تابلو و مجوز معتبر بهداشتی هستند و تحت نظارت رسمی فعالیت می‌کنند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند و افزود: بعد از ثبت شکایت، کد پیگیری در اختیار گزارش‌دهنده قرار می‌گیرد تا بتواند نتیجه بررسی را دنبال کند.