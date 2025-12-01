در نشست ستاد تنظیم بازار استان، مسئولان بر افزایش نظارت بر بازار، واردات مرزی و فعال‌سازی مرغداری‌ها برای تثبیت قیمت‌ها، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ستاد تنظیم بازار امروز، شش دستور کار داشت؛ از جمله: تأمین و نظارت بر بازار و خدمات، تأمین و تولید زنجیره تولید مرغ، ذخیره کالا‌های اساسی، تشدید طرح نظارت بر بازار، روند تکمیل میدان میوه و تره بار، فرآیند برنج وارداتی.

معاون جهاد کشاورزی استان در این نشست گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰۰ تن مرغ در استان توزیع شده است.

شیرخانی افزایش قیمت مرغ را ناشی از اعلام ستاد تنظیم کشور دانست و ادامه داد: تأمین نهاده مرغداران از چالش‌های پیش روی صنعت تولید مرغ است؛ اگرچه به دنبال اختصاص سهمیه برای مرغداران استان هستیم.

مدیرکشتارگاه سپید مرغ مانشت با انتقاد از روند جوجه ریزی‌های اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی گفت: چرا با وجود این سطح از تولید، کشتارگاه‌های استان چشم انتظار ورود مرغ هستند.

رضایی افزود: مرغ باکیفیت استان، کماکان به دیگر استان‌ها قاچاق می‌شود و مرغ بی‌کیفیت دیگر استان‌ها با هدف تأمین بازار، وارد استان ایلام می‌شود.