تانکها و خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی تجاوزکارانه بار دیگر به سمت تپه ابوقبیس در حومه قنیطره در استان سوریه پیشروی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک یگان ارتش اشغالگر شامل سه تانک و دو خودروی هامر، در منطقه بالای تپه ابو قبیس در حاشیه روستای عین زیوان در جنوب استان قنیطره پیشروی کرده است.
این تحول چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به شهرک بیتجن در حومه دمشق رخ داد که منجر به درگیریهایی میان نیروهای اشغالگر و جوانان این شهرک شد.
در نتیجه این رویارویی، ۱۳ نفر از ساکنان، از جمله چند کودک، به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. همچنین شش نظامی اشغالگر نیز در این درگیریها زخمی شدند.
از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است. همچنین بخشهایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.
همزمان با این تحولات درگیریهایی بین دروزیهای سوریه با عناصر وابسته به «ابومحمد جولانی» رئیس جمهور موقت این کشور به وقوع پیوسته است. از یک سو، اقلیتهای مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیتخواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت رهبری تشکیلات افراطی «هیئت تحریر الشام» هستند و از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندیهای نظامی سوریه و حمایت از اقلیتهای قومی و هویتی در این کشور، در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است.