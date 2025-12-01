به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به وصول چندین فقره پرونده شکایت مبنی بر کلاهبرداری تحت پوشش مدیرعامل شرکت‌های صوری خبر داد وگفت: شخصی با عنوان مدیرعامل از بانک‌های مختلف با معرفی افراد به عنوان کارکنان شرکت در قالب طرح حمایت از اشخاص حقیقی وام‌های کلان دریافت می‌کرد.

وی با بیاناینکه ماموران کلانتری ۱۱ رسیدگی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که متهم با عنوان مدیر عامل، اعتماد مالباختگان را جلب و با وعده سرمایه گذاری پرسود، مبالغ هنگفتی کلاهبرداری می‌کرد.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: با اقدامات فنی پلیس و ردیابی و جمع آوری‌های سرنخ‌های موجود مخفیگاه این کلاهبردار شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضایی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به اینکه پس از تکمیل تحقیقات متهم ۳۹ ساله با چندین فقره کلاهبرداری با شیوه‌های مشابه و به مبلغ ۷۸ میلیارد ۲۴۷ میلیون ریال تشکیل پرونده داده و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.