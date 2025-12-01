به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از آسوشیتدپرس و فاکس‌نیوز، آزمایشی که کاخ سفید هنوز توضیح روشنی درباره علت یا ناحیه اسکن ارائه نکرده و همین موضوع گمانه‌زنی‌های منفی درباره وضع سلامتی او را تشدید کرده است.

ترامپ روز یکشنبه در هواپیمای ریاست‌جمهوری با بیان اینکه «اگر بخواهید منتشر شود، برای من اشکالی ندارد. کاملاً عالی است.»، گفت: نتایج «بی‌نقص» بوده است.

این گزارش‌ها افزودند: ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه‌ام آر آی مربوط به کدام بخش از بدن بوده، گفته است: «هیچ اطلاعی ندارم... مغز نبود، چون آزمون شناختی دادم و نمره کامل گرفتم.»

در ادامه آمده است، کاخ سفید در ۱۰ اکتبر یادداشتی از شان باربابلا پزشک کاخ سفید منتشر کرده بود که در آن گفته شده بود ترامپ به عنوان بخشی از ارزیابی دوره‌ای خود در مرکز پزشکی نظامی والتر رید تحت «تصویربرداری پیشرفته» قرار گرفته است.

پزشک کاخ سفید این آزمایش‌ها را بخشی از برنامه مراقبت از سلامت رئیس‌جمهور دانسته و نوشته بود: نتایج آزمایش‌های انجام شده «استثنایی» و شاخص‌های متابولیک، خونی و قلبی «باثبات» بوده است.

در ادامه آمده است، ماه گذشته نیز سخنگوی کاخ سفید، کارولین لویت در پاسخ به پرسشی درباره علت انجام‌ام آر آی گفت: این آزمایش بخشی از معاینه دوره‌ای بوده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.