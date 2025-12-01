به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم ملی و سراسری تجلیل از مادران و همسران شهدا با عنوان شکوه ایثار ۱۳ آذر همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) به صورت ویژه در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار می‌شود.

در تهران نیز آیین گرامی داشت روز تکریم مادران و همسران شهدا ، همراه با رونمایی از کتاب حواسم هست با محور زندگینامه شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی پنجشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۱۰ صبح در باغ کتاب برگزار می شود.