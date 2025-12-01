پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دولت ونزوئلا با ارائه شکایت رسمی به سازمان بینالمللی هوانوردی (OACI) ادعاهای رئیسجمهور آمریکا درباره "بسته بودن حریم هوایی ونزوئلا" را نقض صریح حاکمیت ملی و مقررات بینالمللی دانسته و از این اقدام به عنوان تهاجم و تلاش برای اثرگذاری اقتصادی بر خطوط هوایی بینالمللی یاد کرده است.
دولت ونزوئلا به نام دیپلماسی صلح از طریق دفتر نمایندگی خود در سازمان بینالمللی هوانوردی (OACI) شکایتی کتبی درخصوص ادعای اخیر رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر بسته بودن کامل فضای هوایی ونزوئلا ارائه داده است.
به گفته رامون ولاسکز، وزیر حمل و نقل ونزوئلا، این تهدیدات خلاف اصول حقوق بینالملل و نقض حاکمیت هوایی کشور است و میتواند امنیت پروازها و فرایند تجارت هوانوردی را به خطر بیندازد.
رامون ولاسکز، تأکید کرد، مدیریت حریم هوایی ونزوئلا مختص سازمان ملی هوانوردی این کشور (Inac) است و هیچ قدرت خارجی حق ندارد به طور یک جانبه جایگزین این مسئولیت شود.
وی همچنین گفت: تلاشهای واشنگتن برای ترساندن و فشار به خطوط هوایی بینالمللی که در حال پرواز در ونزوئلا هستند، تبعات اقتصادی برای شرکتهای کشورهای مختلف از جمله ترکیه، اسپانیا، پرتغال، کلمبیا، برزیل و پاناما دارد.
ترامپ روز شنبه با اعلام "بسته بودن کامل" حریم هوایی ونزوئلا، از عدم توضیح شرایط اجرایی این تصمیم سخن گفت، این انتشار پس از هشدار آمریکا در ۲۱ نوامبر صورت گرفت که درخصوص عبور امن از حریم ونزوئلا و کارائیب جنوبی هشدار داده بود و منجر به لغو پروازهای تعدادی از شرکتها شد.
در حال حاضر، گزارشها حاکی است، برخی خطوط هوایی همچنان در حال انجام پروازهای محدود هستند و برخی دیگر دست به تعلیق موقتی زدهاند، مقامات ونزوئلا هنوز ارزیابیهای بیشتری درباره تأثیرات این تحولات اعلام نکردهاند.