به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سید مجتبی جلالی‌پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان در نشست با یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان راه‌اندازی خانه‌های بوم‌گردی در مناطق روستایی را از طرح‌های اشتغال مورد استقبال از سوی مددجویان تحت پوشش دانست که ضمن نقش مهم در توسعه گردشگری، موجب گسترش مشاغل هویت بنیان و درآمد با ثبات برای مجریان این طرح‌ها شده‌است.

وی ضمن تشریح اقدامات مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان در حوزه اشتغالزایی مددجویان و تمرکز بر توانمندسازی خانواده‌ها گفت: بسیاری از شغل‌های ایجاد شده به ویژه از سوی زنان سرپرست خانوار در حوزه صنایع دستی است که با توجه به نیاز به سرمایه کمتر نسبت به سایر رسته‌های شغلی، پایدار بوده و مورد استقبال قرار گرفته‌است.

یوسف سلمان‌خواه مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان در این دیدار، با تاکید بر گسترش تعاملات ۲ جانبه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود برای توسعه صنایع دستی و گردشگری گفت: آمادگی همکاری برای فرهنگ سازی، آموزش، تقویت مشاغل مرتبط با صنایع دستی و گردشگری و همچنین توانمندسازی اقتصادی خانوار‌های تحت حمایت کمیته امداد را داریم.