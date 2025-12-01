۱۲۰۰ نفر از ائمه جمعه و مدرسین حوزه‌های علمیه؛ ریش سفیدان وسران طوایف اهل سنت و تشیع سیستان و بلوچستان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیش از ۱۲۰۰ نفر از ائمه جمعه و مدرسین حوزه‌های علمیه؛ ریش سفیدان؛ سران طوایف اهل‌سنت وتشیع سیستان‌وبلوچستان، اقدام دولت استرالیا در متهم‌سازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «غیرقانونی خواندند و تحت نفوذ رژیم صهیونیستی» محکوم کردند.

آنان با تأکید بر نقش سپاه در دفاع از امنیت ملی و مبارزه با تروریسم، این اقدام را طراحی‌شده برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات غزه دانستند.





