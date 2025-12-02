پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر اهمیت خاک و تهدیدات موجود، هشدار داد که بحران خاک در ایران حتی از بحران آب نیز نگرانکنندهتر است.
سید رضا موسوی مشکینی در آیین بزرگداشت روز جهانی خاک با اشاره به وسعت ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور و حدود ۱۸ تا ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، گفت: «امنیت غذایی ایران به این منابع وابسته است، اما پدیدههایی مانند فرسایش شدید خاک، گرد و غبار، رسوبگذاری در سدها و فرونشست زمین آینده این منابع را تهدید میکند.»
وی افزود: «میانگین پر شدن سدهای ایران از رسوبات پنج برابر میانگین جهانی است و آثار چندین دهه بیتوجهی به مدیریت منابع آب اکنون در خاک نمایان شده و اصلاح آن بسیار زمانبر و دشوار است.»
مدیر حفاظت محیط زیست زنجان با تأکید بر اهمیت کیفیت خاک یادآور شد که آلودگی خاک برخلاف کمبود آب پدیدهای پیچیده و پرهزینه است و در بسیاری موارد امکان اصلاح آن وجود ندارد.