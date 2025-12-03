پخش زنده
دیوان محاسبات در زنجان با نظارت بر منابع و مصارف ، پاسداری از بیتالمال را بر عهده دارد و در راستای شفافیت و انضباط مالی عمل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست دیوان محاسبات استان زنجان در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به جایگاه قانونی و وظایف دیوان محاسبات، تأکید کرد : این نهاد با نظارت بر منابع و مصارف دولت، پاسداری از بیتالمال را بر عهده دارد و در راستای شفافیت و انضباط مالی عمل میکند.
آقای قرهباغی با اشاره به تاریخچه دیوان محاسبات در ایران و تحولات پس از انقلاب اسلامی، گفت: پس از انقلاب، دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر خارجی بر دولت، زیر نظر مجلس و با مأموریت رسیدگی به بودجه و گزارش تفریغ آن فعالیت میکند.
وی همچنین به وظایف دیوان محاسبات استانها اشاره کرد و افزود:دیوان محاسبات استان زنجان ضمن نظارت بر منابع و مصارف دستگاههای اجرایی، گزارشهای موضوعی و تحقیق بودجه تهیه میکند و در شوراهای مختلف استان برای حمایت از حقوق بیتالمال و منافع عمومی حضور فعال دارد.
سرپرست دیوان محاسبات استان درباره راههای ارتباط مردم با این نهاد توضیح داد: مردم میتوانند تخلفات مالی و سوءاستفادهها را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۸ یا سایت دیوان محاسبات گزارش کنند تا بررسیهای لازم انجام شود.
قرهباغی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی در ارائه گزارش کامل و بهموقع، گفت: شفافیت و انضباط مالی زمانی محقق میشود که گزارشها به موقع و با رعایت استانداردها ارائه شود تا تصمیمگیری درست و بهرهبرداری حداکثری از اعتبارات ممکن شود.