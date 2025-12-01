معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از موافقت با دورکاری بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان که دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی (اول تا سوم ابتدایی) هستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی و تعطیلی مهد‌های کودک در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۱ و ۱۲ آذرماه)، شاه‌حسینی اعلام کرد: با هدف رفع دغدغه والدین در مراقبت از فرزندان و همچنین کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا، کلیه بانوان کارمند دستگاه‌های اجرایی استان که دارای فرزند در مقاطع مهدکودک، پیش‌دبستانی و پایه‌های اول تا سوم دبستان هستند، می‌توانند در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت دورکار فعالیت نمایند.

محدوده شمول: این مصوبه شامل مادران شاغل دارای فرزند در مقاطع مهدکودک، پیش‌دبستانی و کلاس‌های اول، دوم و سوم ابتدایی می‌باشد.

استثنائات: بانوان شاغل در مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، واحد‌های امدادی و اورژانس و همچنین کارکنان مراکز غیردولتی و بخش خصوصی مشمول این مصوبه نمی‌باشند و تابع مقررات داخلی دستگاه خود هستند.

گفتنی است پیش از این مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، به منظور پیشگیری از شیوع آنفولانزا، آموزش در مدارس ابتدایی را در این دو روز غیرحضوری و مهد‌های کودک را تعطیل اعلام کرده بود.