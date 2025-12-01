به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کل دادگستری خوزستان در مراسم تقدیم سند مالکیت به شهروندان منطقه کوی ملاشیه اهواز، با بیان اینکه مردم این منطقه با وجود سکونت و مالکیت عرفی، تاکنون موفق به اخذ سند رسمی نشده بودند، اظهار داشت: با دستور مستقیم رئیس محترم قوه قضائیه و تشکیل کارگروه‌های ویژه، مشکل عدم صدور سند که ناشی از تداخلات قانونی و عملکرد دستگاه‌های مختلف بود، برطرف شد.

علی دهقانی افزود: با ورود دستگاه قضایی و صدور دستورات لازم، مقدمات صدور سند مالکیت برای املاک مردم این منطقه فراهم آمد تا آنها بتوانند از مزایای مالکیت رسمی برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه در سفر قبلی ریاست قوه قضائیه به استان، بیش از هزار جلد سند به مردم تحویل داده شدف ادامه داد: متعاقب آن ۳۵۰ درخواست جدید دریافت شد که اقدامات لازم برای آنها انجام گرفت و امروز شاهد تقدیم ۱۸۰ سند دیگر به مالکان هستیم.

رئیس دادگستری خوزستان تأکید کرد: ان شاءالله مقدمات صدور سند برای تمامی املاک مسکونی و تجاری مستقر در این منطقه فراهم است و به زودی با درخواست متقاضیان، سند مالکیت رسمی صادر و تقدیم خواهد شد.

دهقانی با اشاره به هزینه‌های صدور سند، خاطرنشان کرد: تلاش شد این خدمت با حداقل هزینه و به صورت رایگان به مردم ارائه شود که الحمدلله محقق شد و این خدمت بزرگی به شهروندان منطقه بود.

وی گفت: سایر مناطق شهر اهواز که با مشکل مشابه مواجه هستند، نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند. ان شاءالله با رفع موانع صدور سند در مناطق مختلف، مالکیت مردم تثبیت و دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل خواهند کرد تا همگان از مزایای مالکیت رسمی برخوردار شوند؛ چرا که قانون، تنها دارنده سند رسمی را به عنوان مالک به رسمیت می‌شناسد.