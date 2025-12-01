افتتاحیه مسابقات سراسری قرآن کریم درقم برگزارشد
آیین افتتاحیه بخش معارفی چهل وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در آستان امامزاده سیدعلی علیه السلام قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
مسابقات سراسری قرآن کریم در سه رشته تفسیر قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه، معارف صحیفه سجادیه و بخش بینالملل ویژه طلاب و دانشجویان بینالمللی جامعةمصطفی (ص) العالمیه است که در روزهای ۱۱ تا ۱۵ اذر باهم رقابت می کند و روز یک شنبه ۱۶ آذر برگزیدگان معرفی می شوند.
حجت الاسلام اسکندری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم در آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات گفت:در این دوره از مسابقات بیش از ۴۰ هزار نفر در سراسر کشور در ۵ دوره با هم رقابت کردند که در پایان ۱۰۰ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.
حمید مجیدی مهر رئیس ستاد مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد :در این دوره از رقابتها، ۱۹ نفر در معارف صحیفه سجادیه، ۲۴ نفر در معارف نهجالبلاغه و ۲۴ نفر در معارف قرآن به مرحله نهایی راه پیدا کردهاند و با توجه به بینالمللی بودن مسابقات، ۳۳ نفر از بانوان و آقایان کشورهای مختلف به عنوان متسابقین از عصر فردا باهم رقابت میکنند.