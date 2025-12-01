به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات سراسری قرآن کریم در سه رشته تفسیر قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و بخش بین‌الملل ویژه طلاب و دانشجویان بین‌المللی جامعة‌مصطفی (ص) العالمیه است که در روز‌های ۱۱ تا ۱۵ اذر باهم رقابت می کند و روز یک شنبه ۱۶ آذر برگزیدگان معرفی می شوند.

حجت الاسلام اسکندری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم در آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات گفت:در این دوره از مسابقات بیش از ۴۰ هزار نفر در سراسر کشور در ۵ دوره با هم رقابت کردند که در پایان ۱۰۰ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

حمید مجیدی مهر رئیس ستاد مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد :در این دوره از رقابت‌ها، ۱۹ نفر در معارف صحیفه سجادیه، ۲۴ نفر در معارف نهج‌البلاغه و ۲۴ نفر در معارف قرآن به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند و با توجه به بین‌المللی بودن مسابقات، ۳۳ نفر از بانوان و آقایان کشور‌های مختلف به عنوان متسابقین از عصر فردا باهم رقابت می‌کنند.