پخش زنده
امروز: -
مجلس ملی ونزوئلا با تشکیل یک کمیسیون ویژه و فعالسازی دادستانی کل، تحقیقات رسمی درباره کشتهشدن بیش از ۸۰ شهروند ونزوئلایی و آمریکای لاتین توسط نیروهای نظامی آمریکا را در دریای کارائیب آغاز کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، مجلس ملی ونزوئلا با تشکیل یک کمیسیون ویژه و فعالسازی دادستانی کل، تحقیقات رسمی درباره کشتهشدن بیش از ۸۰ شهروند ونزوئلایی و آمریکای لاتین توسط نیروهای نظامی آمریکا را در دریای کارائیب آغاز کرد. رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد واشنگتن به بهانه مبارزه با مواد مخدر، حتی بازماندگان سوانح دریایی را با پهپاد هدف قرار داده است.
خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا در نشست فوقالعاده مجلس اعلام کرد: عملیات نظامی آمریکا در منطقه، نه برای مبارزه با مواد مخدر، بلکه با هدف تغییر رژیم و ایجاد رعب و وحشت صورت میگیرد.
رودریگز با استناد به گزارشهای رسانهای فاش کرد: فرماندهان آمریکایی دستور شفاهی همه را بکشید، دریافت کردهاند. وی به حادثهای در ماه سپتامبر اشاره کرد که در آن، پهپادهای آمریکایی پس از انهدام یک قایق، دو بازمانده را که به لاشه شناور چسبیده بودند، شناسایی کرده و با شلیک مجدد تکهتکه کردند.
وی با انتقاد از سکوت دیوان کیفری بینالمللی و نهادهای حقوق بشری، این اقدامات را مصداق "اعدامهای فراقانونی" و نقض کنوانسیون ژنو دانست، چرا که میان دو کشور جنگ رسمی اعلام نشده است.
رودریگز همچنین ادعای آمریکا مبنی بر قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا را رد کرد و گفت: بحران اعتیاد آمریکا ناشی از مخدر صنعتی فنتانیل است و آمارهای سازمان ملل نشان میدهد مسیر اصلی ترانزیت کوکائین، اقیانوس آرام است نه دریای کارائیب.
دولت ونزوئلا اعلام کرده است که علاوه بر پیگیری حقوقی بینالمللی، حمایتهای ویژهای از خانوادههای قربانیان که برخی از آنها توسط عوامل بیگانه تهدید به سکوت شدهاند، به عمل خواهد آورد.