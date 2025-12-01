پخش زنده
آمریکا قصد دارد حضور فعال تری در بوسنی و هرزگوین از جمله در زمینه انرژی ایفا کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، مارک فلمینگ مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا امروز وارد پایتخت بوسنی و هرزگوین شد، موضوعی که نشان میدهد واشنگتن قصد دارد نقش فعالتری در روندهای سیاسی، اقتصادی و انرژی این کشور ایفا کند.
هدف این سفر دیدار با رهبران سیاسی و شرکت در نشست «هیئت اجرایی شورای اجرای صلح» اعلام شده است؛ نشستی که از مهمترین سازوکارهای نظارت بر اجرای ساختار سیاسی پس از جنگ در بوسنی محسوب میشود و قرار است در دوم و سوم ماه جاری برگزار شود.
سفارت آمریکا همچنین اعلام کرده است گفتوگوهای فلمینگ در چند محور اصلی از جمله تقویت همکاری سیاسی داخلی، حمایت از اصلاحات اقتصادی، پیشبرد امنیت انرژی و کاهش وابستگی کشور به مسیرهای محدود واردات گاز متمرکز خواهد بود.
در این چارچوب، پروژه راهبردی «خط اتصال جنوبی» که یکی از مهمترین طرحهای بوسنی برای دسترسی به منابع تازه انرژی است، از موضوعات اصلی مذاکرات خواهد بود.
سفارت آمریکا تأکید کرده که افزایش رفتوآمد مقامات آمریکایی به بوسنی در هفتههای اخیر تصادفی نیست و نشاندهنده اراده سیاسی واشنگتن برای مشارکت مؤثرتر در تحولات این کشور است. همکاری با بوسنی و هرزگوین بهویژه در حوزه انرژی و اصلاحات ساختاری، بخشی از تعهد بلندمدت آمریکا برای حفظ ثبات و توسعه در منطقه است.
به گفته تحلیلگران، حضور مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا در این مقطع زمانی، هم پیام سیاسی به بازیگران داخلی دارد و هم میتواند روند اجرای پروژههای زیربنایی بهویژه در حوزه انرژی را سرعت بخشد؛ حوزهای که بوسنی در سالهای اخیر با چالشهای متعدد در آن روبهرو بوده است.