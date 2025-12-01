به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارتباط تلفنی با خبر ۲۰ گیلان گفت: بیش از ۱۵۹ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

دکتر سلیمانی از بیماران مبتلا به ویروس آنفولانزا خواست چنانچه در خانه بستری هستند با خواب کافی، نوشیدن مایعات فراوان، استفاده از مسکن و تب بُر، تغذیه مناسب، شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پوشاندن بینی و دهان هنگام سرفه و عطسه، تهویه هوای منزل، و خودداری از روبوسی، درآغوش گرفتن و حتی دست دادن با دیگران، ضمن کمک به تسریع روند بهبودی خود، از انتشار ویروس این بیماری در محیط جلوگیری کنند.

وی گفت: شهروندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و فشار خون و کسانی که شیمی درمانی انجام می‌دهند هم از حضور غیرضروری در مکان‌های شلوغ و اجتماع خودداری و در صورت ضرورت، از ماسک استفاده کنند.