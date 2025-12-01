امروز: -
اصلاح سهمیه سوخت و سوالات فراوان مردم

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰- ۲۱:۴۱
خبرهای مرتبط

سهمیه و میزان مصرف بنزین

سوخت‌گیری خودرو‌های دولتی و نوشماره با نرخ ۵۰۰۰ تومانی

استفاد از کارت بانکی به جای کارت سوخت

کدام کارت‌های سوخت همچنان معتبرند؟

خودرو‌های نوشماره به چه خودرو‌هایی گفته می‌شود؟

سود نرخ سوم بنزین به کالابرگ اختصاص می‌یابد

برچسب ها: سهمیه سوخت خودرو ، کارت بنزین ، سهمیه بنزین
