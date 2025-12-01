۲ قرق بان و ۲ نگهبان متخلف به جرم تبانی با قاچاقچیان چوب در قطع و حمل چوب آلات جنگلی دستگیر شدند.

دستگیری و بازداشت ۲ قرق بان و ۲ نگهبان متخلف

دستگیری و بازداشت ۲ قرق بان و ۲ نگهبان متخلف



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: در راستای حفظ و حراست از انفال و برخورد جدی با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی و بر اساس گزارش مردمی در یک جلسه ملاقات عمومی مبنی بر تخلف چند نگهبان و قرق بان در یکی از شرکت‌های حفاظتی طرف قرارداد با این اداره کل، دستور لازم در خصوص صحت و سقم موضوع صادر شد.

علی باقری جامخانه با بیان اینکه اقدامات قانونی برای بررسی و پیگیری این موضوع در اسرع وقت در دستور کار ماموران منابع طبیعی قرار گرفت، افزود: فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، با پایش یک ماهه نیرو‌های حفاظتی و بهره گیری از ابزار‌های اطلاعاتی و رصد و کنترل نامحسوس افراد مظنون در یکی از شرکت‌های حفاظتی، باند سازمان یافته متخلف را شناسایی کرد.

او ادامه داد: ۲ قرق بان و ۲ نگهبان همزمان در حال ارتکاب جرم تبانی با قاچاقچیان چوب در قطع و حمل چوب آلات جنگلی توسط فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، دستگیر و برای طی مراحل قضایی و قانونی بازداشت و روانه زندان شدند.





باقری جامخانه با بیان اینکه از تمامی نیرو‌های متعهد منابع طبیعی و قرق بانان و نگهبانان مسئولیت پذیر حمایت خواهیم کرد، گفت: همان طور که بار‌ها هشدار داده شد در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی با هیچ فردی تعارف نداریم و برابر با قانون به شدت با آنان برخورد خواهد شد.