به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی ناجی در جلسه واکسیناسیون دام عشایر و مبارزه با تب برفکی در استان اظهار کرد: با توجه به محرومیت مناطق عشایری از زیرساخت‌های آب و راه، امسال پنج طرح آسفالت در مناطق قشلاقی آغاز شده که در مجموع ۲۲.۳ کیلومتر را شامل می‌شود و تاکنون سه طرح به طول ۱۵ کیلومتر به پایان رسیده و مابقی در دست اجراست.

وی افزود: علاوه بر این، مسیرگشایی و سنگ‌شکنی در کوه‌های صعب‌العبور به طول ۲ کیلومتر و حجم ۲۲ هزار مترمکعب انجام شده و هشت پل و بهسازی چشمه‌ها به طول ۶ کیلومتر در مناطق ییلاقی شمال استان از جمله بورالان و قطور به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی ادامه داد: در راستای تأمین آب شرب و آب مورد نیاز دام عشایر، ۸۵۰ خانوار به صورت مستمر با پنج تانکر آبرسانی می‌شوند و طی دو سال اخیر اقداماتی همچون احداث ۴۳۰ واحد سیار سرویس بهداشتی، لایروبی چهار حلقه قنات، ایجاد دو ایستگاه پمپاژ با چهار کیلومتر خط انتقال، ساخت و توزیع ۳۰۰ تانکر سیار و احداث چهار هزار و ۳۷۵ واحد آبشخور گالوانیزه انجام شده است.

وی با اشاره به چالش خشکسالی و کمبود آب در مناطق عشایری گفت: برای مدیریت این مشکل، ۵۸۵ متر آبشخور بتنی در ییلاق و قشلاق استان احداث شده است. همچنین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ۳۷۰ دستگاه پنل خورشیدی خریداری و ۶۰۰ دستگاه دیگر نیز با همکاری شرکت توزیع برق استان تأمین شده است.

عشایری اضافه کرد: تاکنون ۲۳۴ قرارداد در زمینه اجرا، مطالعه و نظارت بر پنل‌های خورشیدی در بخش عشایری منعقد شده و در این حوزه ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.