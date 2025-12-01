پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در استان بر تسریع در مایه کوبی این بیماری در بین جمعیت دامی استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سیدامید خلیل زاده درجلسه واکسیناسیون دام عشایر و مبارزه با تب برفکی استان با بیان اینکه آذربایجان غربی با ۴ میلیون راس سومین جمعیت دام سبک کشور را دارد، اظهار کرد: با توجه به هم مرزی استان با سه کشور خارجی و شیوع بیماری در کشورهای همسایه شاهد ورود و شیوع این بیماری در کشور و استان هستیم.
وی با بیان اینکه استان سومین جمعیت دام سبک کشور را دارد و این موضوع ضرورت مایه کوبی این بیماری را دوچندان میکند، گفت: تاکنون ۳۰ درصد از جمعیت دام تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفته است و باید این میزان برای مهار و کنترل بیماری افزایش یابد.
خلیل زاده اظهار کرد: در کشور ۴ سویه بومی تب برفکی را داریم و سالیانه واکسیناسیون تب برفکی در دو نوبت در بین دامهای سبک و سنگین استان و کشور انجام میشود، امسال شاهد شیوع بیماری تب برفکی در کشورهای همسایه بودیم در این راستا کانونهای بیماری در استان افزایش داشت.
مدیرکل امور دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه واکسیناسیون تب برفکی امسال نیز انجام شده و توانستیم در جمعیت دام سنگین با ۷۸ درصد تحت پوشش این بیماری را در استان کنترل کنیم، افزود: به دلیل بیماری تب برفکی پیشنهاد دادهایم این واکسیناسیون که سالانه در دونوبت انجام میشد برای ایمنی بیشتر در سه نوبت در جمعیت دام سنگین انجام شود.
وی عدم همراهی دامداران دام سبک به دلیل فصل آبستن دامها در زمینه واکسیناسیون تب برفکی را از چالشهای پیش روی استان دانست و هشدار داد: با توجه به شیوع بیماری اگر واکسیناسیون به موقع انجام نگیرد شاهد تلفات زیاد دامی در بین جمعیت دام سبک به دلیل آبستن بودن دامها خواهیم بود.
خلیل زاده بهترین زمان واکسیناسیون دام سبک را ۱۵ اسفند تا اواخر خردادماه دانست و گفت:، اما امسال به دلیل شیوع بیماری این مایه کوبی باید در ماههای اخیر به سرعت انجام گیرد تا از تلفات و افزایش شیوع بیماری انجام گیرد در این زمینه نیازمند همراهی دامداران هستیم.
وی با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در کشور گفت: در این راستا واکسن مورد نیاز این سویه در کشور را نداشتیم این اقدام از طریق واردات تامین شد و در این زمینه آذربایجان غربی در زمینه واکسن رایگان تب برفکی بیشترین سهم را در کشور به خود اختصاص داده است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه تاکنون ۴۲۰ هزتر دوز واکسن تب برفکی گاوی در استان را دریافت کردهایم گفت: ۱۰۰ هزار دوز واکسن تب برفکی نیز طی روزهای اخیر وارد استان شده که بزودی در بین شهرستان برای انجام مایه کوبی توزیع میشود.
وی ادامه داد: این واکسن توسط موسسه رازی در دست تولید است، اما به دلیل شیوع بیماری زمان کمی داریم و نمیتوانیم منتظر تولید واکسن بومی باشیم برای مهار و کاهش تلفات باید هر چه سریعتر مایه کوبی دام سبک در استان انجام گیرد.
خلیل زاده بابیان اینکه با انجام این عملیات، کانونهای تب برفکی در استان کاهش یافته است، افزود: واکسیناسیون تب برفکی در ۲ مرحله انجام شده، که در فاز نخست، شهریور ماه تا پایان مهر بصورت روتین هرساله دامها بر علیه تب برفکی ایمن سازی شدند، اما فاز دوم واکسیناسیون بر علیه سویه جدید تب برفکی، از ابتدای آبان ماه آغاز شده و اکنون نیز ادامه دارد.
وی یاد آور شد: عملیات واکسیناسیون با تلاش اکیپهای دامپزشکی استان و نیروهای داوطلب در دامداریهای صنعتی و سنتی استان انجام میشود و تلاش است تا جمعیت دامی استان شامل ۴۵۰ هزار راس دام سنگین و ۴میلیون و ۲۰۰هزار راس دام سبک برعلیه بیماری تب برفکی ایمن شوند.