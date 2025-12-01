بهرهمندی ۵۶۰۱خانوار روستایی آذربایجان غربی از راه ایمن و آسفالته در سالجاری
سرپرست اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی گفت: در سال جاری، ۱۶۱.۱۴کیلومتر از راههای روستایی استان آسفالت شد.
؛بصیر صادق پور سرپرست اداره نظارت برساخت راههای فرعی و روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی اظهار کرد: در این مدت، ۱۶۱.۱۴کیلومتر از راههای روستایی در مناطق مختلف استان آسفالت شده که با اجرای این طرحها، بیش از۱۵۰ روستا و ۵۶۰۱خانوار روستایی از مسیرهای ایمن و آسفالته برخوردار شدهاند.
صادق پور بااشاره به اینکه هزینه اجرایی عملیات آسفالت این میزان از راههای روستایی ۸۸۶میلیارد تومان است، یادآور شد: شهرستان تکاب با ۲۲.۶ کیلومتر، سردشت با ۱۵.۸ کیلومتر و ماکو با ۱۵.۴ کیلومتر بیشترین میزان آسفالت راههای روستایی را در میان شهرستانهای آذربایجان غربی به خود اختصاص دادهاند.
سرپرست اداره نظارت برساخت راههای فرعی و روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۳.۸ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان ارومیه آسفالت شده و عملیات اجرایی در چند محور دیگر همچنان ادامه دارد.
صادق پور خاطر نشانکرد: پیش بینی میشود تا پایان سال حدود۲۵کیلومتر دیگر از راههای روستایی استان آسفالت شود.
وی با اشاره به اینکه آسفالت مسیرهای روستایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و تسهیل تردد روستاییان دارد، خاطرنشان کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با هدف تحقق عدالت در مناطق مختلف استان، برنامهریزی کرده است تا عملیات آسفالت راههای روستایی استان را در ماههای آینده سال با سرعت بیشتری اجرا کند.