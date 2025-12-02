پس از توقفی ۴۰ روزه، رقابت‌های لیگ برتر هندبال امروز از سر گرفته شد ومس کرمان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، تیم مس کرمان در سالن شهید تجلی میزبان فراز بام دهدشت بود ؛ در بازی خانگی سخت مقابل فرازبام خاییز دهدشت، در حالی که در پایان نیمه اول از حریف عقب افتاده بود، در نیمه دوم نتیجه را جبران کرد و در نهایت با نتیجه ۳۱-۲۳ به برتری رسید تا به روند بی شکستی خود در جدول ادامه دهد

در پایان هفته پنجم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۰ امتیاز در صدر قرار گرفته و سپاهان و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۸ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند

نتایج کامل بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

سایپا تهران ۲۵ – هپکو اراک ۲۳

مس کرمان ۳۱ – فرازبام خاییز دهدشت ۲۳

سنگ آهن بافق ۲۹ – نفت و گاز گچساران ۲۶

استقلال کازرون ۳۰ – سپاهان نوین ۲۸

نیروی زمینی سبزوار ۳۰ – پرواز هوانیروز ۲۰

در پایان هفته پنجم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۰ امتیاز در صدر قرار گرفته و سپاهان و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۸ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.