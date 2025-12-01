به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ جاویدمنش، گفت: عصر امروز ماموران پایگاه دریابانی و عوامل آتش نشانی با اقدامی سریع، موفق به مهار آتش‌سوزی یک فروند شناور باربری، شدند و از گسترش آتش سوزی در اسکله جلوگیری کردند.

او افزود: حادثه آتش سوزی ساعت ۱۷ رخ داد و با حضور به موقع تیم‌های دریابانی، آتش نشانی و عوامل اداره بنادر، شعله‌های آتش پیش از گسترش و تهدید سایر شناور‌ها خاموش شد.

سرهنگ جاویدمنش با اشاره به اینکه این اقدام علاوه بر حفاظت از جان خدمه شناور، مانع از خسارات سنگین به تأسیسات بندری و محیط زیست دریایی منطقه شد، گفت: آمادگی عملیاتی پلیس در شرایط بحرانی، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش کیش دارد.