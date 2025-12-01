

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مطابق جدول پیش‌بینی فصلی این مرکز که هواشناسی مازندران آن را منتشر کرد، میانگین کمترین میزان بارندگی در سه ماهه آینده با ۵۷ میلی متر مربوط به دیماه و بیشترین میزان با ۸۰ میلی متر مربوط به آذرماه خواهد بود، برای بهمن و اسفندماه نیز به ترتیب هر کدام با ۶۹ و ۵۹ میلی متر باران پیش بینی شده است.

میانگین بیشترین میزان بارندگی در آذرماه با ۱۷۶ میلی متر در نوشهر است و پس از آن بابلسر ۱۳۷، رامسر ۱۲۱، آمل ۹۰ و ساری و بندرامیرآباد ۸۸ میلی متر خواهند بود و کمترین میزان بارندگی نیز در بلده با ۲۶، کجور با ۲۹ و آلاشت با ۵۳ میلی متر پیش بینی شده است.

میانگین بیشترین میزان بارندگی در دیماه با ۹۹ میلی متر در نوشهر خواهد بود و پس از آن بابلسر با ۸۹، رامسر با ۷۹، بندرامیرآباد با ۷۰ و ساری با ۶۷ میلی متر شاهد بیشترین میزان بارندگی خواهند بود، کمترین میزان بارندگی دی ماه در کجور و بلده با ۱۸، سیاه بیشه با ۳۵ و گلوگاه با ۴۸ میلی متر پیش بینی شده است.

میانگین بیشترین میزان بارندگی در بهمن ماه با ۱۰۲ میلی متر در نوشهر و پس از آن به ترتیب رامسر با ۸۹، بندرامیرآباد با ۸۸، بابلسر با ۸۴ و ساری با ۸۲ میلی متر خواهند بود و کجور با ۲۵، بلده با ۳۱ و سیاه بیشه با ۶۲ میلی متر شاهد کمترین میزان بارندگی در بهمن ماه خواهند بود.

میانگین بیشترین میزان بارندگی در اسفندماه با ۸۹ میلی متر در رامسر پیش بینی شده است و پس از آن نوشهر با ۷۹، ساری با ۷۲، دشت ناز با ۶۲ و قراخیل با ۶۱ میلی متر شاهد بیشترین میزان بارندگی خواهند بود و میانگین کمترین میزان بارندگی نیز برای کجور با ۲۸، بلده با ۳۲ و کیاسر با ۵۲ میلی متر پیش بینی شده است.

میانگین بارش تا نیمه آذر کمتر از نرمال و از نیمه آذر تا نیمه دیماه نرمال با گرایش کمتر از نرمال، از نیمه دی ماه تا نیمه بهمن نرمال و از نیمه بهمن تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.