به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی ؛ باقر مهر علیلو گفت: این پرنده‌ها شامل سه قطعه کبک و دو قطعه سهره طلایی بودند که توسط دوستداران طبیعت چایپاره‌ای به اداره‌ی حفاظت محیط زیست تحویل شده بودند که پس از تیمار و احیای سلامتی در زیستگاه‌های مناسب به دامان طبیعت بازگردانده و رهاسازی شدند.

مهر علیلو با بیان اینکه حفظ تنوع زیستی و حیات وحش، مسئولیت همه شهروندان است تصریح کرد: رهاسازی این پرندگان در زیستگاه طبیعی، نمادی از تلاش برای بازگرداندن تعادل به اکوسیستم منطقه است و همچنین مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست نقش اساسی دارد و همراهی شهروندان می‌تواند به کاهش تخلفات و ارتقای سطح آگاهی عمومی کمک کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی۱۵۴۰ یا مراجعه مستقیم به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.