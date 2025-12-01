کشف احتکار ۱۰۰ میلیارد ریالی در مراغه
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از کشف یک انبار احتکار لوازم خانگی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان مراغه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سردار علی محمدی گفت: با اشراف اطلاعاتی انتظامی شهرستان مراغه و کسب خبری مبنی بر احتکار کالاهای اساسی در یک انبار حوزه استحفاظی شهرستان بناب با هماهنگی انتظامی شهرستان موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار کرد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پس از اطمینان احتکار کالا با اخذ دستور مقام قضایی و با دعوت از نمایندگان ادارات تعزیرات و صمت به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد یک هزار و ۸۴ دستگاه انواع لوازم خانگی شامل انواع یخچال، تلویزیون، بخاری و لباسشویی را کشف کردند.
سردار محمدی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند ادامه داد: بر این اساس ضمن پلمب انبار یاد شده، یک نفر متهم نیز شناسایی و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
سردار محمدی با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق و احتکار کالا و سرمایههای ملی گفت: پدیده احتکار و قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه است که مقابله با آن از اولویتهای اصلی پلیس به شمار میرود.