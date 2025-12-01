به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار علی محمدی گفت: با اشراف اطلاعاتی انتظامی شهرستان مراغه و کسب خبری مبنی بر احتکار کالا‌های اساسی در یک انبار حوزه استحفاظی شهرستان بناب با هماهنگی انتظامی شهرستان موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پس از اطمینان احتکار کالا با اخذ دستور مقام قضایی و با دعوت از نمایندگان ادارات تعزیرات و صمت به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد یک هزار و ۸۴ دستگاه انواع لوازم خانگی شامل انواع یخچال، تلویزیون، بخاری و لباسشویی را کشف کردند.

سردار محمدی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های احتکار شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند ادامه داد: بر این اساس ضمن پلمب انبار یاد شده، یک نفر متهم نیز شناسایی و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار محمدی با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق و احتکار کالا و سرمایه‌های ملی گفت: پدیده احتکار و قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه است که مقابله با آن از اولویت‌های اصلی پلیس به شمار می‌رود.