دادستان فیروزکوه از شناسایی و انهدام یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی «شیشه» خبر داد و گفت: این گروه با استفاده از روش پنهان‌سازی مواد در لوازم آرایشی فعالیت می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، توحید مظفری اعلام کرد: با انجام رصدهای اطلاعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره اطلاعات این شهرستان، یک باند فعال در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شناسایی و متلاشی شد.

وی افزود: اعضای این باند با استفاده از شیوه‌ای خاص، مواد مخدر را در بسته‌های لوازم آرایشی پنهان می‌کردند، اما با اقدامات عملیاتی و شگردهای پلیسی مأموران فرماندهی انتظامی فیروزکوه، تمامی اعضای گروه دستگیر شدند.

دادستان فیروزکوه گفت: در این پرونده چهار متهم شامل یک زن و سه مرد بازداشت شده‌اند و دو دستگاه خودرو نیز از آنان کشف و توقیف شده است.

وی همچنین بیان کرد که پرونده برای رسیدگی قضایی تشکیل و به بازپرس مربوطه ارجاع شده و روند شناسایی سایر همدستان احتمالی همچنان در جریان است .