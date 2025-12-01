به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشست علمی–اقتصادی «آینده‌ای که می‌سازیم»، پروفسور سعید خزایی، پدر آینده‌پژوهی ایران و از چهره‌های شاخص این حوزه، با ارائه سخنرانی‌ای تحلیلی و الهام‌بخش، به بررسی روند‌های جهانی، فرصت‌های نوظهور اقتصادی و ضرورت نگاه بلندمدت در مسیر توسعه پرداخت.

او با تشریح تحولات پیش‌رو در اقتصاد، فناوری و تجارت بین‌الملل، تأکید کرد که سرمایه‌گذاری هوشمندانه در آینده، از امروز آغاز می‌شود؛ آینده‌ای که باید آن را ساخت، نه اینکه در انتظارش نشست.

شرکت‌کنندگان نیز با حضور فعال در پنل‌های تخصصی، به تبادل نظر درباره چالش‌ها و راهکار‌های توسعه پایدار در بخش‌های تولید، صنعت و صادرات پرداختند؛ مسیری که هدف آن، تقویت اقتصاد منطقه‌ای و ملی و ایجاد بستر‌های نو برای کارآفرینی است.

همایش «آینده‌ای که می‌سازیم» در حالی به کار خود پایان داد که دستاورد آن، ترسیم افق‌های تازه‌ای برای حرکت بخش خصوصی، و تأکید دوباره بر نقش دانش، نوآوری و آینده‌پژوهی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بود.