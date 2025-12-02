به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بمناسبت «سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس» گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب صدا و سیما با آقای علیرضا سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی بود. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

امروز سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس بود که به همین مناسبت به نام روز مجلس نامگذاری شده و این فرصتی را فراهم می‌کند که نقش بی بدیل مجلس شورای اسلامی را در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی مرور کنیم. مجلسی که به عنوان خانه ملت ستون‌های مردم سالاری دینی را استوار نگه داشته و همواره در موقعیت‌های مختلف پیش برنده مطالبات مردم بوده است.

سوال: آقای سلیمی، مجلس سازمان وسیعی است که شامل تمام ملت می‌شود. مجلس نهادی است که برآمده از متن مردم است. می‌دانید برای فاصله گرفتن از دیکتاتوری و فاصله گرفتن از نظام استبدادی در سال ۱۲۸۵ در عصر مشروطه، اولین مجلس در ایران با همت علمای بزرگی مثل آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری، سایر علما و همت مردم عزیز ما شکل گرفت. تقریبا ۱۱۹ سال از بنیاد نهادن مجلس در کشور می‌گذرد. مجلس در این دوران فراز و فرود‌هایی را طی کرده و در مجموع می‌توانیم بگوییم علی رغم این که در دوره‌هایی، اراده‌ای وجود داشت مجلس را از محتوا خالی کنند اما با ظهور انقلاب اسلامی و مردم باز مجلس برگشت به همان ریل اصلی خودش. امروز مجلس برآمده از اراده جمعی مردم عزیز ما است. امروز مجلس در حوزه‌های مختلف آنچه انعکاس می‌دهد، نظر و رای مردم است. نمایندگان محترم با رای مستقیم مردم بر اساس آنچه در قانون اساسی در فصل ششم مربوط به مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان محترم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. شما ببینید برای پاسداری از نظام اسلامی که در سوگندنامه نمایندگان است، اقدامات فراوانی مجلس در طول این سال‌ها انجام شده است. مخصوصا بعد از ۴۷ سال انقلاب و چه در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی و چه بعد از آن، از جمله اقدامات واقعا قابل دقت مجلس همین قانون اقدام راهبردی است که مقام معظم رهبری فرمودند که این قانون کشور را از سرگردانی نجات داد. مجلس سعی کرده خواسته‌های اصلی مردم را در عرصه‌های مختلف پوشش دهد. من در این مجال چند نکته را در حوزه مجلس عرض می‌کنم. در ایران مجلس استقلال فوق العاده‌ای دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی که بحث تفکیک قوا است، اختیارات ویژه‌ای را در قانون اساسی به مجلس داده شده است. در بسیاری از کشور‌ها حوزه اختیارات مجلس و آزادی عمل مجلس آن کشور مانند نظام جمهوری اسلامی نیست. در بسیاری از همین کشور‌های غربی که دایه دار بعضی مسائل هم هستند، مجلس مستقلا نمی‌تواند یک قانون را تصویب کند باید حتما دولت لایحه بیاورد. اما در قانون اساسی این اختیار به مجلس شورای اسلامی داده شده که خود نمایندگان محترم این جا طرح بیاورند. یعنی علاوه بر لوایحی که دولت محترم می‌آورد خود نمایندگان می‌توانند طرح بیاورند. این تفاوت بسیار معناداری است بین جمهوری اسلامی ایران و بعضی کشور‌های دیگر که دایه دموکراسی هم دارند و ادعا می‌کنند که ما رای توده مردم را برایش قائل هستیم. به نظر شما در طول فعالیت مجلس دوازدهم یا مشخصا یک سال گذشته اگر بخواهیم ارزیابی کنیم، چه میزان از مصوبات مجلس را در راستای حل مشکلات مردم ارزیابی می‌کنید؟

سلیمی: اقداماتی که مجلس در طول سال گذشته در راستای حل مشکلات مردم انجام داده، یکی از مصوبات بسیار جالب مجلس در طول این سال گذشته همین مصوبه هوش مصنوعی بود. می‌دانید قانون هوش مصنوعی تا چه اندازه می‌تواند به کیفیت و در افزایش تولید ناخالص ملی نقش آفرین باشد. امروز ما در دوره قبل قانون جهش تولید دانش بنیان را داشتیم. این قانون، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد کسب کرد. قانون هوش مصنوعی بیش از این مقدار می‌تواند برای کشور آورده داشته باشد. مضاف بر این که امروز عرصه رقابت در این حوزه است و این قانون می‌تواند بخش‌های مختلف کشور را چه در حوزه‌های صنعتی، چه در حوزه‌های کشاورزی، در حوزه ارتباطات، در حوزه خدمات بخش‌های مختلف کشور را به پویایی بیشتر وادار کند و یکی از مصوبات جدی مجلس بود که به صورت جدی آن را دنبال کرده. در همین یک سال و اندی گذشته هم قانون کالابرگ الکترونیک بود. خواست و اراده مجلس این است که آن یازده قلم با یک قیمت ثابت به دست مصرف کننده برسد. این جا نظرات متفاوتی در دولت بود ولی نظر مجلس این است که آن ۲۱۰۰ کالری به صورتی با قیمت ثابت در اختیار فرد فرد دهک‌هایی که مورد هدف هستند برسد. یعنی این جا اعتبار در کارت شارژ شود. کسی که کارت او شارژ شد و برای خرید در فروشگاه رفت اگر مثلا قیمت مرغ A تومان است این جا قیمت مرغ را با یک قیمت ثابت اخذ کند، مابه التفاوت را دولت پرداخت کند. این از مواردی بود که مجلس به صورت جدی پافشاری کرده، ده‌ها جلسه در کمیسیون‌ها گذاشته. بالاخره این تاثیر فوق العاده‌ای دارد برای این که مردم اعتماد کنند که کالا با قیمت ثابت به دست آنها برسد.

سوال: یکی از موضوعاتی که باز خیلی مورد توجه هست و جزو چالش‌های نظام حکمرانی ما است موضوع اصلاح ساختار‌ها است. فکر می‌کنید مجلس چقدر ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار‌ها دارد و چقدر این توان در مجلس وجود دارد که بتواند این ساختار‌ها را اصلاح کند و اگر این اتفاق بخواهد بیفتد متمرکز بر چه اوضاعی باید باشد؟

سلیمی: در حوزه نظارتی، ما روز‌های سه شنبه، جلسات نظارتی داریم. جلسات نظارتی مجلس چند بخش است. یک بخش جلسات نظارتی، سوالاتی است که از وزرا شده. خود این سوال از وزیر باعث تکاپو در مجموعه آن وزارتخانه می‌شود و هدف مجلس هم رفع اشکال است. به صراحت عرض کنم هدف مجلس و نمایندگان، رفع اشکال است. اگر اشکالی وجود داشته باشد این اشکال مطرح می‌شود و بعد هم به مجلس می‌آید و به رای نمایندگان گذاشته می‌شود و نمایندگان یا قانع می‌شوند از پاسخ به وزیری که مورد سوال بوده یا قانع نمی‌شوند. این یک بخش است. بخش دوم جلسات نظارتی مجلس، تحقیق و تفحص‌ها است. الان نمایندگان در حوزه‌های مختلف، ورود کرده اند برای تحقیق و تفحص. تحقیق و تفحص به معنای مچ گیری نیست. مجلس برایش شبهه ایجاد شده، در یک جا، اشکالی به نظر مجلس رسیده که این اشکال به نظر رسیده که یک مقدار فراتر از اشکالات موضعی بوده. این اشکال موضعی در سوال ممکن است منطقه‌ای باشد، ممکن است ملی باشد. ولی در تحقیق و تفحص مجموعه، این دستگاه ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشد. از جنبه‌های مختلف آن دستگاه مورد بررسی جدی قرار می‌گیرد. این جا هم هدف مجلس باز کمک کردن است. به صراحت عرض می‌کنم تصوری که وجود دارد این است که مجلس می‌خواهد مچ گیری کند. واقعا تصور غلطی است. فضای مجلس چنین فضایی نیست. مجلس دنبال کمک کردن است و اصل کمک کردن به ملت و منافع ملی و مصالح کشور است. اساس این است. حالا ممکن است در نقطه‌ای نمایندگان حس کنند این جا ضعفی وجود دارد. اگر پیگیری کردند برای برطرف شدن آن ضعف، این عین کمک به دولت و مجموعه اجرایی کشور است. برخی تصور می‌کنند مثلا سوال یا تحقیق و تفحص که اشاره کردم معنای دیگری دارد. این یک اشتباه در اندیشه است که باید حتما اصلاح کنند. بخش بعدی نظارت‌های مجلس، نظارت ماده ۱۰۷ آیین نامه یا ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس است. مثلا الان در رابطه با خوراک دام، چون گاهی سوال می‌شود که برای مردم چه آورده‌ای دارد؟ این موارد. بعنوان مثال یک مقدار ملموس‌تر عرض کنم تا بینندگان محترم به صورت مصداقی با مسائل آشنا شوند. مثلا در مورد تهیه خوراک دام، مجلس اشکال دارد که چطور می‌شود ما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اختصاص دهیم ولی دامدار ما یا مرغدار ما نتواند با قیمت مناسب این را تهیه کند.

سوال: در قانون هوای پاک مجلس از این ظرفیت ماده ۲۳۴ استفاده کرده و برخی از دستگاه‌ها و متولیان را به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده و مجلس صرف این که به قوه قضائیه اراجاع می‌کند به همین جا بسنده کرده یا پیگیر اجرای قانون هم است از سمت قوه قضائیه و الان اتفاقی در حوزه آلودگی افتاده و تا کجا پیش رفته است؟

سلیمی: موارد ماده ۲۳۴ بسیار نیاز دارد تا به قوه قضائیه برود. برخی گزارش‌ها جنبه قضائی پیدا می کند که این را در این دوره، در حال پیگیری هستیم و گزارش‌ها به نحوی تهیه شده که دست قوه قضائیه هم برای پیگیری جدی و صدور حکم باز باشد. یکی از موارد ماده ۲۳۴ اخیرا مجلس با رای بسیار بالا تصویب شد این که ما بفهمیم فیلتر شکن فروش‌ها چه افرادی هستند و این مبلغی که گفته می‌شود و مبالغ متعددی گفته می‌شود و ابهام وجود دارد که واقعا نمی‌دانیم گردش مالی اش چقدرست. آیا ۵ هزار میلیارد، ۲۰ هزار میلیارد گفته شده و بیشتر هم گفته شده است و این مبالغ این که مردم هزینه می‌کنند، کجا هزینه می‌شود. آقایونی که این تخلف را کردند سامان خواهند داد و ارسال خواهد کرد. به عنوان نمونه از جمله اقدامات جدی مجلس در بحث بانک آینده بود که از مواردی است که امروز در زندگی مردم نقش دارد. الان ناترازی بانک ها، اضافه برداشت برخی بانک‌های خصوصی، بعضی کشور‌ها رشد پایه پولی را در کشورشان مدیریت کردند. در گام اول با بانک‌های خصوصی برخورد کردند. نمونه اش روسیه در حال جنگ با اوکراین است. روسیه قبل از جنگ بیش از ۹۶۰ بانک داشته، در طول این مدت ششصد بانک را منحل کرد. نمی‌شود تعارف کرد با زندگی مردم. بانک‌هایی که ناترازی داشتند آیا باید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد میدان را؟ نه. مجلس جدی ورود کرد.

سوال: سوال قبلی‌ام راجع به ساختار‌ها بود، مثلا ساختار بودجه که کم کم به زمانش هم نزدیک می‌شویم، ولی خیلی اتفاق جدی به نظر نمی‌آید افتاده باشد در اصلاح ساختار بودجه. مجلس در این زمینه جزو مطالبات جدی چه اقداماتی صورت داده است؟

سلیمی: بودجه سند مالی کشورست. در بودجه باید روشن شود مولدسازی چقدرست؟ مالیات چقدر باید بگیریم. از چه افرادی باید مالیات گرفته شود؟ آیا معافیت مالیاتی باید داشته باشیم؟ مثلا خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی چه مقدار باید داشته باشیم؟ سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی چه مقدار باید باشد؟ آیا باید از ماشین‌های گران قیمت مالیات گرفت؟

سوال: چقدر این بحث ساختار بودجه پیش رفته است در مجلس؟

سلیمی: در آغازین قدم‌های این مسئله هستیم. لایحه‌ای دولت دارد برای الزامات و احکام تنفیضی. به فوریت این لایحه یکشنبه تصویب شده و اگر کمیسیون برنامه و بودجه دو فوریتی بوده فقط گزارش را بدهد. اگر گزارش را سریع‌تر بدهد، این‌ها را نهایی کنیم، دولت اول دی ماه لایحه بودجه را به مجلس بدهد و مجلس کار خودش را در مورد آن ردیف‌ها و جداول آغاز کنند.

سوال: شفاف شدن آرای نمایندگان چقدر پیش رفته است؟

سلیمی: دو نکته این جا وجود دارد. اولا قانون شفافیت صرفا مخصوص مجلس نبوده. این قانون تصویب و نهایی شده و برخی دستگاه‌های دیگر مشمول این قانون می‌شدند. علی رغم این که این قانون عام است و دولت باید شفاف باشد، اما مجلس پیش قراول بوده در شفافیت آرا و سامانه‌ای تصویب شده و هفته به هفته آرای نمایندگان را هر کس هر رای داده است، ماموریت بوده یا مرخصی یا به علت بیماری رای نداده، این‌ها به صورت ریز در اختیار همه مردم قرار داده شده و می‌توانند ببینند. شفافیت آرا در کمیسیون‌ها هم در حال تهیه مقدمات آن هستیم که آن هم به زودی منتشر می‌شود.