\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0641\u0627\u0641\u06cc\u062a \u06a9\u0647 \u06f1\u06f8 \u0622\u0630\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u06f1\u06f1\u06f3 \u0633\u0646\u062f \u062a\u062d\u0648\u0644 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f:\u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0641\u0627\u0641\u06cc\u062a \u0648 \u0631\u0641\u0639 \u0645\u0648\u0642\u0639\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0627\u0631\u0636 \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u06f1\u06f8 \u0622\u0630\u0631 \u0648 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0641\u0633\u0627\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\n