ثبت سفارش سهمیه فصل زمستان واردات برنج سفید، جو و ذرت از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد ثبت سفارش سهمیه فصل زمستان واردات برنج سفید، جو و ذرت از فردا (۱۲ آذر ماه) آغاز خواهد شد. بر اساس این ابلاغیه، اعتبار ثبت سفارش برای این اقلام سه‌ماهه تعیین شده و فرآیند ثبت سفارش به‌صورت سیستمی انجام می‌شود.

طبق سهمیه تعیین‌شده، سقف واردات ذرت دامی دو میلیون تن و سقف واردات جو ۷۰۰ هزار تن و حداقل ۳ هزار تن است. همچنین واردکنندگان موظف‌اند حداکثر ۴۵ روز پس از ثبت سفارش، اسناد حمل را به دفتر تدوین مقررات معاونت بازرگانی ارائه کنند.

گفتنی است پیش از این، ثبت سفارش شکر خام از ۸ آذرماه آغاز شده بود. بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی، اعتبار ثبت سفارش شکر شش‌ماهه بوده و سقف واردات آن ۳۵۰ هزار تن با حداقل ثبت سفارش ۳ هزار تن تعیین شده است.