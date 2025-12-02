پخش زنده
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: در هشت ماهه امسال ۵۱ هزار تن و ۹۶۲ انواع نهاده دامی بین دامداران استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلیل رمضانی در راستای خدمت رسانی به روستائیان و کشاورزان استان، در هشت ماهه سال جاری، میزان ۵۱۹۶۲ تن انواع نهادههای دامی توسط شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی بین دامداران استان توزیع شده است.
وی افزود: این مقدار نهادههای دامی شامل کنسانتره، جو، سبوس، سویا، ذرت، یونجه، کاه و کلش... بوده است که در این میان بیشترین نهاده توزیع شده درسطح استان مربوط به توزیع کنسانتره و جومی باشد.