به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلیل رمضانی در راستای خدمت رسانی به روستائیان و کشاورزان استان، در هشت ماهه سال جاری، میزان ۵۱۹۶۲ تن انواع نهاده‌های دامی توسط شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی بین دامداران استان توزیع شده است.

وی افزود: این مقدار نهاده‌های دامی شامل کنسانتره، جو، سبوس، سویا، ذرت، یونجه، کاه و کلش... بوده است که در این میان بیشترین نهاده توزیع شده درسطح استان مربوط به توزیع کنسانتره و جومی باشد.