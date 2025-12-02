پخش زنده
۴۰ تن علوفه و دان برای تغذیه حیات وحش خراسان جنوبی در شرایط بحرانی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ذخیره بالغ بر ۴۰ تن علوفه و دان برای تغذیه حیات وحش خراسان جنوبی در پاسگاههای محیط بانی استان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان خبر داد.
علی خانی گفت: با توجه به شروع فصل سرما و احتمال کاهش دما، یخبندان و بارش برف و باران، حیوانات با کمبود علوفه روبه رو میشوند، در این شرایط حیات وحش برای تامین تغذیه به سمت اراضی کشاورزی وباغها روی میآورند، از اینرو توزیع علوفه و دان در منطقه برای جلوگیری از خسارت وحوش به اراضی کشاورزی مردم انجام میشود.
وی افزود: در شرایط برف و یخبندان محیط بانان در مناطق در حالت آماده باش بوده تا در صورت نیاز، دانه و علوفه در زیستگاهها توزیع کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به خشکسالی حاکم بر مناطق گفت: هم اکنون در برخی از شهرستانهای استان توزیع علوفه و دان آغاز شده بنابراین از همه علاقمندان به طبیعت و حیات وحش درخواست میشود با توجه به وسعت زیاد مناطق و کمبود نیرو در روزهای سرد زمستان، از توجه به پرندگان و حیات وحش غافل نشوند.
خانی با اشاره به این که در شرایط سخت آب و هوایی وحوش به جوامع انسانی خصوصاً روستاها بیشتر نزدیک میشوند و احتمال سوء استفاده متخلفین شکار و صید وجود دارد از هم استانیها خصوصا روستائیان درخواست کرد تا در صورت مشاهده موارد در این زمینه به نزدیکترین واحد محیط زیست اطلاع داده یا با شماره تلفن رایگان ۱۵۴۰ تماس بگیرند.