امروز هیچ شرایط انباشت آلاینده در اصفهان دیده نمیشود و نگرانی از بابت کیفیت هوا وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه ادعای «شاخص آلودگی ۲۰۹» در اصفهان درست نیست گفت: دستگاه سنجش خطا دارد و آنچه مردم میبینند مه است.
آرش بهاروند احمدی افزود: از ابتدای ظهر دوشنبه به بعد هیچگونه سکون و پایداری هوا در استان نداشتیم و پیشبینیهای هواشناسی نیز چنین شرایطی را تأیید میکند.
وی با اشاره به مقایسه ایستگاههای مختلف گفت: اگر امروز واقعاً شرایط انباشت آلایندهها در اصفهان وجود داشت باید اختلاف بین ایستگاهها بسیار محدود میبود، اما اکنون نجفآباد، زرینشهر و خودِ اصفهان که در نزدیکی هم هستند اعداد متفاوت و دور از هم نشان میدهند وچنین اختلافی در شرایط پایداری شدید رخ نمیدهد.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در اصفهان به احتمال زیاد مشکل کالیبراسیون دارد.
بهاروند افزود: اگر آلودگی واقعی در حد ۲۰۹ AQIبود میدان دید افقی باید حدود یک کیلومتر میشد در حالیکه امروز دید افقی در اصفهان به هشت کیلومتر میرسد و این کاهش دید مربوط به رطوبت و گذر سامانه بارشی است.