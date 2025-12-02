پخش زنده
میری گفت چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج ۹ آذ در لنده برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول فعالان فضای مجازی شهرستان لنده گفت: چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان لنده روز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۸ صبح با حضور مسئولان ارشد شهرستان لنده در سالن جلسات شهرداری لنده برگزار میشود.
میری با اشاره به فراگیرشدن فعالیتهای مجازی و اهمیت جایگاه آن در جامعه افزود: فضای مجازی امروزه به یکی از مهمترین و اساسیترین نیازمندیهای جامعه در حوزههای متخلف تبدیل شده است.
میری اضافه کرد: یکی از بسترهای لازم برای تحقق توسعه فراگیر در حوزه فضای مجازی استفاده از سواد رسانهای و شیوههای نوین انتقال پیام در جامعه است.
وی از اجرای طرح شناسایی استعدادها و نخبگان شهرستان لنده در فضای مجازی خبر داد و اضافه کرد: یکی از مهمترین برنامههای که در سازمان فضای مجازی بسیج به طور ویژه دنبال میشود بحث شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان در فضای مجازی است.
میری از اجرای چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان لنده خبر داد و گفت: این رویداد امسال با بیش از ۸ تیم ۳ الی ۵ نفره در رشتههای پویانمایی، نرمافزار تلفن همراه، بازیهای تلفن همراهی و تولید عکس و فیلم باهوش مصنوعی به مدت یک روز در لنده برگزار میشود.
مسئول فعالان فضای مجازی شهرستان لنده یکی از مهمترین اهداف این رویداد را شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان در فضای مجازی دانست و افزود: این رویکرد در سالهای گذشته سبب شد شهرستان لنده در سه دوره رویداد استانی تولید محتوای دیجیتال بسیج کهگیلویه و بویراحمد، دو بار مقام دوم استانی و یکبار مقام سوم استانی در حوزه بازیسازی را کسب کند و این شهرستان طی چهار سال گذشته همواره در جمع برگزیدگان استانی قرار گیرد.
میری با اشاره به تمرکز ویژه بر توانمندسازی نسل جوان بدون محدودیت سنی تأکید کرد: در این رویدادها از نوجوانان ۱۲ساله تا افراد ۴۷ساله را تحت حمایتهای تخصصی قرار دادهایم تا استعدادهای آنان در فضای مجازی شکوفا شود.
وی ادامه داد: این رویداد با استقبال گسترده جوانان و نوجوانان شهرستان لنده همراه بوده و نقش مهمی در تقویت تولید محتوای فاخر دیجیتال ایفا میکند که نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستند.