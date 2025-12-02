پخش زنده
امروز: -
معاون فنی و راه روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات زیرسازی محور سرخون با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید مهدی مرتضویزاده گفت: این طرح که با اعتبار ۸ میلیارد تومان در دست اجراست، تاکنون موفق به پیشرفت ۱۰ درصدی شده و با بهرهبرداری کامل، نقش مهمی در بهبود شرایط عبور و مرور و ایمنی این محور ایفا خواهد کرد.
وی افزود: محور سرخون – سرمازه از مسیرهای بخش میانکوه شهرستان اردل است و اجرای عملیات زیرسازی آن، با افزایش طول عمر راه، موجب کاهش تصادفات و سهولت در حمل و نقل خواهد شد.
مرتضویزاده گفت: این طرح با همکاری تیمهای فنی و پیمانکاران مجرب، مراحل اولیه خود را پشت سر گذاشته و عملیات خاکبرداری، تسطیح و آمادهسازی مسیر با دقت و رعایت نکات ایمنی در حال انجام است.