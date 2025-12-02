به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ دانش آموزان مدرسه امام خمینی (ره) در بخش نهایی سومین دوره مسابقات علمی ICTC با موضوع "پیوند میان مواد و نوآوری دیجیتال" از بین ۱۵۰ تیم شرکت کننده از مدارس خصوصی، دولتی و بین المللی کشورهای مختلف مستقر در مالزی ، حائز رتبه دوم با کسب نشان نقره شدند.

تیم دانش آموزی مدرسه امام خمینی (ره) در این مسابقه که در دو مرحله ارسال پوستر دیجیتال و ارائه حضوری طرح در دانشگاه پوترای مالزی برگزار ش ؛ در مرحله مقدماتی موفق شدند؛ پس از پاسخ به پرسش ها و ارزیابی هیئت داوران از بین ۱۵۰ تیم (هر تیم متشکل از ۲ تا ۴ نفر) به مرحله نهائی راه یابند.

دانش آموزان ایرانی سپس در بخش نهایی و در رقابت با ۷۴ تیم راه یافته به دور نهائی موفق شدند با کسب نشان نقره و گواهی علمی بعد از تیم کشور میزبان در جایگاه دوم این دوره از رقابت های ICTC مالزی بایستند.

موضوعات ارائه شده در سومین دوره این مسابقات، ابررسانایی، مغناطیس، انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی، مواد و فناوری در کشاورزی و دیگر حوزه‌های مرتبط با فیزیک، شیمی و مهندسی بود.

پوسترهای ارائه شده نیز درباره مسئله تحقیق، هدف، روش تحقیق، مفاهیم فیزیکی ،کاربرد محصول و طراحی خلاقانه و خوانا بود.

مسابقه ای که به تجربه‌ ای موفق از یک کار گروهی علمی و خلاقانه برای دانش آموزان ایرانی مقیم مالزی تبدیل شد.

دانشگاه پوترای مالزی "UPM" با همکاری وزارت علوم این کشور ، سومین دوره مسابقات علمی ICTC را برگزار کرد که بخشی از همایش بین‌المللی ICSSST 2025 محسوب می‌شود.

سومین دوره ICTC فرصتی برای دانش‌آموزان سراسر مالزی بود تا ایده‌ها و طرح های علمی خود را در قالب پوستر ارائه کنند.