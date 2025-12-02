کارگر وظیفه‌شناس شهرداری اردبیل، «یوسف مرادی»، با اقدام ارزشمند و امانت‌دارانه خود، دستبند طلای ۹۶ میلیون تومانی پیدا‌شده را به صاحب اصلی آن بازگرداند؛ اقدامی که تحسین عمومی را به همراه داشت و از سوی شهردار اردبیل نیز با اهدای سفر زیارتی به مشهد مقدس مورد تقدیر قرار گرفت.

کارگر شهرداری، دستبند ۹۶ میلیونی را به صاحبش بازگرداند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یک کارگر پاکبان شهرداری اردبیل به نام یوسف مرادی در اقدامی شایسته و اخلاق‌مدارانه، زمانی که در روز ۹ آذرماه در محدوده هتل سارا مشغول پاکسازی معابر بود، یک دستبند طلای به ارزش تقریبی ۹۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیدا کرد.

مرادی بدون هیچ‌گونه تردید و با پایبندی به وظیفه انسانی و شغلی خود، پس از تحویل دستبند به عوامل شهرداری، تلاش‌ها برای یافتن مالک آغاز شد و این امانت گران‌بها به صاحبش بازگردانده شد.

این اقدام ارزشمند کارگر پاکبان، با واکنش مثبت و تقدیر شهروندان همراه شد و بار دیگر جلوه‌هایی از امانت‌داری، صداقت و اخلاق‌مداری را در جامعه به نمایش گذاشت.

در پی این اتفاق، محمود صفری شهردار اردبیل به پاس قدردانی از رفتار شایسته این کارگر، هدیه‌ای معنوی برای وی در نظر گرفت. بر این اساس، یوسف مرادی و خانواده‌اش به سفر زیارتی حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

این رخداد ارزشمند، نمونه‌ای از اخلاق حرفه‌ای و انسان‌دوستی در میان پاکبان‌های زحمتکش شهری است که نقش مهمی در حفظ پاکیزگی و زیبایی شهر دارند.